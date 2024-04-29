Под Арзамасом мусоровоз провалился под землю

В нижегородском селе Чернуха ЧП: КАМАЗ угодил задними колёсами в провал.Под Арзамасом мусоровоз частично ушёл под землю: фотографиями застрявшей техники поделились местные жители в телеграмм-канале "Нижний Новгород без цензуры".
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