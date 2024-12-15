Москвичей приглашают на бесплатные занятия по фитнес-направлениям

Департамент спорта Москвы приглашает детей от шести лет и взрослых присоединиться к секциям фитнеса. Участвовать в занятиях по общей физической подготовке, фитнес-аэробике, танцевальному спорту и зумбе можно в любое время.
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