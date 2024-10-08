"Это - любовь". Организаторы НЗК рассказали, как премия сближает бизнес и людей

"Народный знак качества" - это премия о взаимной симпатии: клиента - к бизнесу, бизнеса - к клиенту "Народный знак качества" в 2024 году представит жителям Алтайского края новые компании и откроет им дорогу к сердцам клиентов.
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