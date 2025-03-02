🔥Закружился хоровод: Масленице рады! Веселись, честной народ, Да меняй наряды. Щёчки, словно два блина, Пышны да румяны! Приходи скорей, весна, Погуляем славно!.
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🔥Закружился хоровод: Масленице рады! Веселись, честной народ, Да меняй наряды. Щёчки, словно два блина, Пышны да румяны! Приходи скорей, весна, Погуляем славно!.