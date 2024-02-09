РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

251 подписчик

Американский генерал заявил, что спецназ ВС США привлечен к подготовке ВСУ с 1994 года

Американский генерал заявил, что спецназ ВС США привлечен к подготовке ВСУ с 1994 года

Глава командования специальных операций вооруженных сил США (СОКОМ) генерал армии Брайан Фентон на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) в пятницу, 9 февраля, заявил, что американский спецназ участвует в боевой подготовке украинских военных с 1994 года, а теперь и сам перенимает опыт у ВСУ, – сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх