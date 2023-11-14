Автоэксперт Распопова рассказала, как не ошибиться с уплатой утильсбора

Покупатель произведенного за границей автомобиля всегда был обязан заплатить утилизационный сбор, но раньше растаможкой машин занимались автосалоны, и непосредственной с этой проблемой частник как правило не сталкивался.
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