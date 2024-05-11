Sony молча возвращает деньги за Ghost of Tsushima, выставив разработчиков игры лжецам...

Sony молча возвращает деньги за Ghost of Tsushima, выставив разработчиков игры лжецамиПохоже, что Sony всерьез решила закрыть доступ игрокам в более чем 180 странах, не дав им возможность купить лицензионные копии самурайского приключенческого экшена Ghost of Tsushima на ПК.