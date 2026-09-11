5 причин сходить на «Спортлэнд»

Осень — время, когда хочется проводить больше времени с семьёй, но при этом не сидеть дома 19 и 20 сентября в московском Гостином дворе пройдёт юбилейный семейный фестиваль «Спортлэнд» — событие, которое в этом году отмечает 25 лет.