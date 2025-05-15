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Плюсы и минусы различных видов мяса

Плюсы и минусы различных видов мяса

Мясо – один из важнейших продуктов в рационе подавляющего большинства людей. Оно быстрее всего насыщает, содержит множество витаминов и минералов, большое количество незаменимого для нашего организма белка.

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