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Вылазки ВСУ в Херсонской области назвали обреченными

Вылазки ВСУ в Херсонской области назвали обреченными

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер.

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