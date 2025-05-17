Вылазки ВСУ в Херсонской области назвали обреченными

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, соединявшего ранее через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер.
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