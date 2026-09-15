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Аленичев рассказал, что перед ним поставлена задача вывести «Арсенал» в топ-5 Первой лиги

Вернувшийся на пост главного тренера «Арсенала» Дмитрий Аленичев заявил, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поставил перед ним задачу вывести местную команду в пятерку сильнейших Первой лиги.

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