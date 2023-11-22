ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Каулин
    Лучше бы он ужесточил ответственность за нарушения при оформлении гражданства со стороны государственных органов. Мож...Путин утвердил но...
  • Виктор Галкин
    Вот как они будут налаживать отношения с Кремлём, когда закончится СВО?Парламент Болгари...
  • Виктор Галкин
    Опять кормить будем?МЧС России достав...

Кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы

Кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы

Израиль в среду, 22 ноября, принял положительное решение по заключению сделки с палестинским движением ХАМАС о временном прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложниковХАМАС и власти Израиля договорились о том, что взамен на 150 палестинских заключенных отпустит на свободу 50 заложников, включая женщин и детей до 19 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх