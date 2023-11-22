Кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы

Израиль в среду, 22 ноября, принял положительное решение по заключению сделки с палестинским движением ХАМАС о временном прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложниковХАМАС и власти Израиля договорились о том, что взамен на 150 палестинских заключенных отпустит на свободу 50 заложников, включая женщин и детей до 19 лет.