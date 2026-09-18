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Царьград

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Что Запад устроит после выборов в России? К Армении – особое внимание

Что Запад устроит после выборов в России? К Армении – особое внимание

В России уже давно привыкли к тому, что западные страны стараются вмешиваться в выборы и остро реагировать, когда результат голосования в России оказывается не таким, как хотят.

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