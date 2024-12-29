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Руководитель Государственного архива Республики Татарстан отмечен благодарственным письмом руководителя регионального следственного управления

Руководитель ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» Сергей Николаевич Горохов отмечен благодарственным письмом за подписью руководителя следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерия Андреевича Липского за вклад в формирование уникальной экспозиции музея следственного управления.

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