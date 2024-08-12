Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона своего успешного сериала "Игра в кальмара". В ролике представлены знаменитые игроки, которые готовятся к новому турниру, а также их серийные номера на костюмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии