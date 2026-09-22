Китай нарастил импорт российской нефти на 41% Пока поставки с Ближнего Востока падают, Россия становится главным бенефициаром азиатского рынка.
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