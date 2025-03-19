Областной центр Приангарья дождался крупных дорожных решений

Какие дорожные объекты в Иркутске всерьез повлияли на городские транспортные потоки за последние лет 10–15? Если спросить у коренных иркутян и тех, кто живет в столице Прибайкалья хотя бы те же полтора десятка лет, то ответов будет не так уж и много.