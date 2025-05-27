«Советский Суворов»: какого полководца СССР Рокоссовский считал лучшим

В начале 1980-х годов генерал армии Павел Батов возглавлял Советский комитет ветеранов войны. Глядя на него, сложно было представить, что этот непримечательный на вид человек – один из самых титулованных советских военачальников.
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