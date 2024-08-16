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Минтимер Шаймиев: "В условиях современных реалий крайне важно сосредоточиться на общих для всего человечества духовных ценностях"

Минтимер Шаймиев: "В условиях современных реалий крайне важно сосредоточиться на общих для всего человечества духовных ценностях"

Сегодня вечером Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев открыл в Болгаре вторую часть фестиваля «Духовное единство России – послание миру».

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