"Афиша" и OneTwoTrip запустили проект о поездках за впечатлениями

Компания "Афиша" и OneTwoTrip запустили совместный проект "Раз, два, едем!", представляющий собой календарь-помощник, с помощью которого можно спланировать выходные и выбрать путешествие по России, сообщает пресс-служба компании.
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