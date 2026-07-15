Аргентина вышла в 7-й финал ЧМ и догнала Бразилию. У Германии – 8

Сборная Аргентины обыграла Англию (2:1) в 1/2 финала чемпионата мира и сыграет с Испанией в финале. Таким образом, аргентинская команда в 7-й раз в своей истории добралась до решающей стадии на ЧМ и сравнялась по этому показателю со сборной Бразилии .
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