Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Он отметил, что в России большое внимание уделяется вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей.
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