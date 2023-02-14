«Сперс» подписали Чарльза Бэсси на 4 года и 10,2 млн долларов

Центровой «Сан-Антонио» Чарльз Бэсси (22 года, 208 см), выступающий на условиях двустороннего соглашения, подпишет долгосрочный контракт с командой.
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