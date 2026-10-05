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Депутат Журова: «Овечкин может многое сделать как общественно-политический деятель. У нас много общественников, которые находятся в партии, но не идут в Госдуму»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мыслями о том, чем мог бы заняться Александр Овечкин после завершения карьеры.

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