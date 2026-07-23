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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валттери Боттас: «До меня доходил слух, что «Астон Мартин» не изменил только переднюю подвеску. Все остальное – новое»

Пилот « Кадиллака » поделился мнением об обновлениях, которые команда « Астон Мартин » подготовила к этапу в Венгрии.

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