Технологии прошлого.

ЭксклюзивТехнологии прошлого.https://artsgtu Знаете ли вы, что когда Грэм Белл дал нам телефон, он на самом деле сказал, что это было сделано раньше.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1962 г. 141. (Март 9). Сын Мой, ощущение реальности будущего правильно. Оно создает впечатление его близости. И тогда возникает вопрос о сроках. Но при всяких условиях сроки, точные сроки остаются неизвестными, даже для близко стоящих. Сроков называть нельзя. Те, Кому точные сроки известны, никогда их не назовут. Многое можно совершить под знаком приближения сроков. Срок может настать, но глаз ничего не увидит, ибо Мировой Глаз, который видит, доступен лишь редким людям. Главные события часто скрыты настолько глубоко, что видны лишь следствия. Много предуказано было о 36 годе, но многие ли увидели главный момент в жизни планеты. Готовность пусть будет на четыре конца, ничего не предопределяя. Общее состояние сознаний может быть видимо только с Гор. Но огненные волны идут.Юрий ИльиновВечер. Улица. Фонарь. Прогулка.Комментировать
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