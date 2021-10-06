Эксклюзив

30 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Мой хороший человек, у тебя все получится, куда бы ты не шел (я в тебя верю). Усердно трудись. Люби всем сердцем. Обе...Золотая баба - ко...
  • Юрий Ильинов
    Как правильно начинать свой день 1. Первый час дня — золотой час. Робин Шарма утверждает, что первый час дня самое ва...Окаменелости опре...
  • Юрий Ильинов
    ИЩИТЕ ЛЮБЯЩИЕ ГЛАЗА Если бы я могла дать только один совет на всю жизнь, я бы сказала: "Ищите любящие глаза". Прежде ...Все тайны Вселенн...

Технологии прошлого.

Технологии прошлого.

https://artsgtu Знаете ли вы, что когда Грэм Белл дал нам телефон, он на самом деле сказал, что это было сделано раньше.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Юрий Ильинов
Грани Агни Йоги 1962 г. 141. (Март 9). Сын Мой, ощущение реальности будущего правильно. Оно создает впечатление его близости. И тогда возникает вопрос о сроках. Но при всяких условиях сроки, точные сроки остаются неизвестными, даже для близко стоящих. Сроков называть нельзя. Те, Кому точные сроки известны, никогда их не назовут. Многое можно совершить под знаком приближения сроков. Срок может настать, но глаз ничего не увидит, ибо Мировой Глаз, который видит, доступен лишь редким людям. Главные события часто скрыты настолько глубоко, что видны лишь следствия. Много предуказано было о 36 годе, но многие ли увидели главный момент в жизни планеты. Готовность пусть будет на четыре конца, ничего не предопределяя. Общее состояние сознаний может быть видимо только с Гор. Но огненные волны идут.
Юрий Ильинов
Вечер. Улица. Фонарь. Прогулка.

Картина дня

наверх