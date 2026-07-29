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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миса о «Сан-Хосе»: «Мы молоды, полны энтузиазма и создаем нечто особенное. В следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед»

Форвард « Сан-Хосе » Майкл Миса ожидает, что команда сделает шаг вперед в новом сезоне.  В прошлом сезоне «Шаркс» заняли 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 86 очков в 82 матчах – лучший результат за 7 лет.

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