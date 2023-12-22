Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Санкции против России работают – мы молодцы»: шквал банкротств в Финляндии открыл глаза финнам

«Санкции против России работают – мы молодцы»: шквал банкротств в Финляндии открыл глаза финнам

ptoday.ru Вчера 286 прочитали Финляндия установила 25-летний рекорд по числу банкротств компаний – в уходящем году их оказалось почти 3300.

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Комментарии
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Лев Добрый
Как говорится - это действительно БУМЕРАНГ!😎😜👈😱👍
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17 час.
E
Ed
Меньше финнов- безопаснее в России!
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15 час.

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