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SPORT24.ru

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Радимов признался, что не хотел переходить в «Зенит» из-за Петржелы

Радимов признался, что не хотел переходить в «Зенит» из-за Петржелы

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в подкасте «Брата 2, который ведут братья Александр и Михаил Кержаковы, рассказал о том, почему не хотел переходить в петербургский клуб в 2003 году.

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