Радимов признался, что не хотел переходить в «Зенит» из-за Петржелы

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов в подкасте «Брата 2, который ведут братья Александр и Михаил Кержаковы, рассказал о том, почему не хотел переходить в петербургский клуб в 2003 году.
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