Домашние батареи Base Power привлекли ещё $1 млрд после установки 500 МВт·ч накопителей для разгрузки электросетей

Рынок возобновляемой энергетики растёт на фоне роста спроса из-за ИИ-дата-центровАмериканский стартап Base Power привлёк ещё $1 млрд инвестиций для развития сети домашних аккумуляторных систем, которые должны помогать снижать нагрузку на электросети.
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