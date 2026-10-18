Намерения Эстонии перекрыть газопровод не повлияют на газоснабжение Калининграда. Об этом 18 октября заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин: Россия акт...
- Путин: Россия акт...
- ЛС Полиция ищет учас...
А ведь северные потоки рядом, почему не завернуть в Калининград