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Мы соседи по планете

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Не хлебом единым: табак, алкоголь и сладости в Красной Армии

Не хлебом единым: табак, алкоголь и сладости в Красной Армии

22 августа 1941 года Председатель Государственного комитета обороны (ГКО) Советского Союза Иосиф Сталин подписал Постановление № 562 «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии», согласно которому бойцам ежедневно полагалось выдавать по полстакана «горючего».

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