Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги вторника снижением: Nikkei 225 упал на 1,2%, Hang Seng — на 1,4%, ASX 200 — на 0,3%, Nifty 50 — на 1,2%.
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