Листва не желтеет, а бутоны лезут даже на молодых черенках – от какой крошки в горшке герань оживет Евгения КомароваГерани, или пеларгонии, являются неприхотливыми цветами, но чтобы они радовали своим видом и ярким цветением, необходимо правильно удобрять почву в горшках.
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