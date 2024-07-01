Листва не желтеет, а бутоны лезут даже на молодых черенках – от какой крошки в горшке герань оживет Евгения КомароваГерани, или пеларгонии, являются неприхотливыми цветами, но чтобы они радовали своим видом и ярким цветением, необходимо правильно удобрять почву в горшках.