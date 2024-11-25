Гробница Тутанхамона: 20 ретро фотографий одного из величайших открытий века

Гробница Тутанхамона. 1923 год ознаменовался в британских газетах, а затем и в газетах других стран заголовками о «несметных сокровищах Египта», «величайших открытиях в Фивах» и о «фараоне Тутанхамоне, который появился из небытия».
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