"На грани износа". В Барнауле на оголенном здании ЦУМа нашли серьезные дефекты

По словам прораба Валерия Матанцева, здание уже в целом пришло в непригодное, аварийное состояние В Барнауле сняли фасад с ЦУМа и обнаружили под ним серьезные недостатки в конструкции здания, сообщает "Алтапресс".
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