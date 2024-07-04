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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"На грани износа". В Барнауле на оголенном здании ЦУМа нашли серьезные дефекты

"На грани износа". В Барнауле на оголенном здании ЦУМа нашли серьезные дефекты

По словам прораба Валерия Матанцева, здание уже в целом пришло в непригодное, аварийное состояние В Барнауле сняли фасад с ЦУМа и обнаружили под ним серьезные недостатки в конструкции здания, сообщает "Алтапресс".

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