Министерство окружающей среды – о строительстве в Городиште

После публикации порталом Noi.md информации, что на территории заповедника Цыпова, а именно в коммуне Городиште Резинского района, где экономический агент ранее начал строительные работы, были обнаружены настоящие археологические сокровища, последовала реакция и Министерство окружающей среды.