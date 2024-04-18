Министерство окружающей среды – о строительстве в Городиште

После публикации порталом Noi.md информации, что на территории заповедника Цыпова, а именно в коммуне Городиште Резинского района, где экономический агент ранее начал строительные работы, были обнаружены настоящие археологические сокровища, последовала реакция и Министерство окружающей среды.
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