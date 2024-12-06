Экономист Динец предупредила, что при оплате через QR-код не начисляется кешбэк

При оплате покупки в магазинах через QR-код в приложении банка клиенту не начисляется кешбэк, предупредила заведующая кафедрой "Финансы и кредит" Экономического факультета РУДН Дарья Динец в разговоре с РИА Новости.
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