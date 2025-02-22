Глава «Росатома» Лихачев показал Путину наконечник ракеты «Орешник»

Руководитель госкомпании «Росатом» Алексей Лихачев провёл специальную экскурсию для лидера Российской Федерации Владимира Путина, ознакомив его с внутренним устройством принятой на вооружение Армией РФ передовой ракеты «Орешник».
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