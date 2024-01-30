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Poejka

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Как високосный 2024 год отразится на судьбах знаков зодиака

Как високосный 2024 год отразится на судьбах знаков зодиака

Как рассказывает таролог Галина Янко, этот факт успокаивает. Как високосный год влияет на жизнь и здоровье знаков зодиака? Эксперт рассказывает, что может произойти у людей: обострение хронических болезней; более продолжительный период реабилитации после перенесённых заболеваний; зарождение онкологических заболеваний; нарушения в работе сердечно-сосудистой системы; проблемы с ЖКТ.

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