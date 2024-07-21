Медики рассказали, чем опасно отбеливание зубов

Стоматологи объяснили, почему отбеливание зубов может быть опасно и может спровоцировать кариес. Дело в том, что вещества, которые содержатся в гелях для отбеливания зубов, влекут за собой структурные изменения дентина.
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