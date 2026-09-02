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Аргументы и Факты

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Анализ ДНК раскрыл резкую смену населения Англии тысячи лет назад

Анализ ДНК раскрыл резкую смену населения Англии тысячи лет назад

Палеогенетический анализ останков 30 человек показал существенную смену генетического состава населения южной Англии в период между неолитом и ранним бронзовым веком, пишет Pravda.

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