5 лекарств, которые лучше выбросить из аптечки

получается что много продают "липы" и еще причем дорогой! для кого и для чего?!для зарабатывания и обогащения денег?!зная что это не поможет , а только ухудшит здоровье?!

Татьяна Гаранина

автор непрофессионален (( собрал в кучу все препараты : и действительно важные и нужные прпараты , и ерунду " из 1%-ного раствора экстракта сердца и печени дикой утки", при этом делает обобщающие выводы, ссылаясь, почему-то исключительно на международные рекомендации. В международных рекомендациях есть очень много сомнительных утверждений. Наши российские противовирусные препараты : циклоферон, амиксин, неовир, деринат , ингавирини многие другие противоопухолевые имеют доказательную и клинически - подтвержденную базу. Например, противокоронавирусная вакцина от Pfizer, так разрекламированная международнми рекомендациями, оказалась не такой уж и безпасной, и не двала длительного противокоронавирусного эффекта, в отличии от СпутникV. Хотя и Спутник V тоже не без побочек. За рубежом стараются принизить принизить хороший клинический эффект от российских препаратов. Могу согласиться толькл с одним утверждением автора: все препараты надо начинать принимать только по назаначению врача!!! Одного только прочтения бумажки с аннотацией будет недостаточно !!!