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5 лекарств, которые лучше выбросить из аптечки

5 лекарств, которые лучше выбросить из аптечки

В лучшем случае от них просто нет толку. В идеальном мире, перед тем как попасть на полку аптеки, все лекарства проходят исследования.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
получается что много продают &quot;липы&quot; и еще причем дорогой! для кого и для чего?!для зарабатывания и обогащения денег?!зная что это не поможет , а только ухудшит здоровье?!
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7 час.
Татьяна Гаранина
автор непрофессионален (( собрал в кучу все препараты : и действительно важные и нужные прпараты , и ерунду  &quot; из 1%-ного раствора экстракта сердца и печени дикой утки&quot;, при этом делает обобщающие выводы, ссылаясь, почему-то исключительно на международные рекомендации. В международных рекомендациях есть очень много сомнительных утверждений. Наши российские противовирусные препараты : циклоферон, амиксин, неовир, деринат , ингавирини многие другие  противоопухолевые имеют доказательную и клинически - подтвержденную базу.  Например, противокоронавирусная вакцина от Pfizer, так разрекламированная международнми рекомендациями, оказалась не такой уж и безпасной, и не двала длительного противокоронавирусного эффекта, в отличии от СпутникV. Хотя и Спутник V тоже не без побочек. За рубежом стараются принизить принизить хороший клинический эффект от российских препаратов. Могу согласиться толькл с одним утверждением автора: все препараты надо начинать принимать только по назаначению врача!!!  Одного только прочтения бумажки с аннотацией будет недостаточно !!!
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4 час.

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