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Джеймс Воулз об Антонелли: «В данный момент на горизонте не видно вариантов с заменой Сарджента»

Воулз опроверг информацию о возможном переходе Антонелли. Руководитель «Уильямса» заявил, что не может ничего сказать по поводу шансов Андреа Кими Антонелли дебютировать в «Формуле-1» в нынешнем сезоне.

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