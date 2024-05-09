Путин: РФ из года в год наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана

Из года в год Россия наращивает объем закупок продуктов из Узбекистана, такая тенденция продолжится. Об этом на встрече с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым заявил российский лидер Владимир Путин.
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