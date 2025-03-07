Как спецслужбы Украины получают данные о русской армии? Схема оказалась элементарной

vitaly yanushkevich Что в военное время нельзя прикрыть эти информационные технологии? Сталина на вас надо, всё сразу закрыли бы.

АЛ Александр Лагуткин Вряд-ли фото, не привязанное к местности бойца с автоматом или возле танка даст много информации врагу. Основные данные поступают со спутников шпионов и дронов-разведчиков. А вот внутренних предателей, готовых мать родную продать врагу, - нужно выявлять и наказывать.