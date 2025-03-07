Царьград Фото: Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search/Globallookpress Федеральная служба России рассказала, как украинские спецслужбы получают данные о Вооружённых силах России.
Как спецслужбы Украины получают данные о русской армии? Схема оказалась элементарной
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Что в военное время нельзя прикрыть эти информационные технологии? Сталина на вас надо, всё сразу закрыли бы.
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18 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Вряд-ли фото, не привязанное к местности бойца с автоматом или возле танка даст много информации врагу. Основные данные поступают со спутников шпионов и дронов-разведчиков. А вот внутренних предателей, готовых мать родную продать врагу, - нужно выявлять и наказывать.
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17 час.
m
mihail
Брехня! Россию сканируют и днём и ночью не только спутники НАТО и США, но и спутники частных компаний, которых за бугром великое множество. И пока Россия будет по колпаком у спутников, Украина может делать, что ей заблагорассудится, т.к. данные стекаются нескончаемым потоком, только успевай направлять ударную технику..
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3 час.
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