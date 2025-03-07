Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    У  Трампа  нет    сильной  власти  даже  в  США...Нет  ее  и  в  мире  ,  проплаченном  глобалистами...И  нет  у  Тра...План А Трампа по ...
  • сергей
    Я прочитал и ОХУЕЛ!!!. Как такое может быть. Неужели никто не знал? Деньги теперь навряд ли вернёшь. А этих выбляков ...Кто «открывал вор...
  • Валерий Фоменков
    5 лет - это само собой. А перед этим выплата средств жертвам её аферы.Суровое наказание...

Как спецслужбы Украины получают данные о русской армии? Схема оказалась элементарной

Как спецслужбы Украины получают данные о русской армии? Схема оказалась элементарной

Царьград Фото: Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/#/search/Globallookpress Федеральная служба России рассказала, как украинские спецслужбы получают данные о Вооружённых силах России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Что в военное время нельзя прикрыть эти информационные технологии? Сталина на вас надо, всё сразу закрыли бы.
Ответить
18 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Вряд-ли фото, не привязанное к местности бойца с автоматом или возле танка   даст много  информации врагу. Основные данные поступают  со спутников шпионов и дронов-разведчиков. А вот внутренних предателей, готовых мать родную  продать врагу, -  нужно выявлять и наказывать.
Ответить
17 час.
m
mihail
Брехня! Россию сканируют и днём и ночью не только спутники НАТО и США, но и спутники частных компаний, которых за бугром великое множество. И пока Россия будет по колпаком у спутников, Украина может делать, что ей заблагорассудится, т.к. данные стекаются нескончаемым потоком, только успевай направлять ударную технику..
Ответить
3 час.
наверх