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Мировое обозрение

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В ДНР бензин стоит дороже, чем на Украине

В ДНР бензин стоит дороже, чем на Украине

Пока в Донецке литр 95-го бензина продают по цене от 139 до 190 рублей, а сотый — по 220, на подконтрольной Киеву территории тот же 95-й стоит около 168 рублей, а дизель — в пределах 187–189.

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