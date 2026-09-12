В ДНР бензин стоит дороже, чем на Украине

Пока в Донецке литр 95-го бензина продают по цене от 139 до 190 рублей, а сотый — по 220, на подконтрольной Киеву территории тот же 95-й стоит около 168 рублей, а дизель — в пределах 187–189.
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