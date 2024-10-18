Семья с 10 детьми бежала из Латвии и планирует жить в Смоленской области

Семья с 10 детьми была вынуждена бежать из Латвии из-за дискриминации русскоязычного населения. Супруги проживали в Риге, но после лишения льгот и поступающих в их сторону угроз они решили переехать в Россию.
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