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«Зениту» стоит опасаться ЦСКА. В прошлом сезоне Федотов взял у Семака 4 очка». Орлов о матче 5-го тура РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказался о старте ЦСКА в Мир РПЛ. В 5-м туре армейцы сыграют с «Зенитом».

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