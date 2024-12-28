Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 437 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vladimir vedenkin
    Большой вопрос чего бы там науправляла слинявшая на Запад (по мнению Константинова) донбасская элитка???Константинов: Кры...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Не хочет нынешняя власть перенимать опыт ВОВ, как налаживалась жизнь при освобождении территорий... Что была в первую...Константинов: Кры...
  • Балу -
    Нюрка, кобыла тупорылая об потолок ушибленная... Кто "Северный поток" взорвал-то?...«Рука Москвы» дот...

Наше отношение к своим ресурсам становится предметом радости для наших врагов. ...

Наше отношение к своим ресурсам становится предметом радости для наших врагов. Мы говорили об этом в связи с историей с федеральным проектом «Оздоровление Волги», на который на первом этапе было выделено 127 миллиардов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх