Наше отношение к своим ресурсам становится предметом радости для наших врагов. Мы говорили об этом в связи с историей с федеральным проектом «Оздоровление Волги», на который на первом этапе было выделено 127 миллиардов рублей.
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